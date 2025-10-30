Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers: poi le buone notizie dall’ospedale: «Sta bene». Le sue condizioni

Calcio Estero
Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers. Arrivano buone notizie dall’ospedale: «Sta bene»
Attimi di paura al Vélodrome, dove la sfida tra Marsiglia e Angers, valida per la decima giornata di Ligue 1, è stata interrotta all’86’ a causa del malore improvviso di Bilal Nadir. Il ventunenne centrocampista dell’OM, subentrato al 76’ per dare nuova energia alla squadra di Roberto De Zerbi, si è accasciato improvvisamente vicino alla linea laterale, senza alcun contatto con altri giocatori.
Il pubblico, i compagni e gli avversari sono rimasti attoniti mentre il giovane cadeva a terra privo di forze. I primi a intervenire sono stati proprio alcuni calciatori dell’Angers, che hanno subito richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei medici. Il personale sanitario del Marsiglia e dello stadio è accorso immediatamente, prestando i primi soccorsi. Fortunatamente, Nadir ha mostrato sin da subito alcuni segni di coscienza, muovendo le gambe e cercando di tranquillizzare chi gli stava intorno.
Soccorsi tempestivi e sollievo generale
Dopo alcuni minuti di grande apprensione, Bilal Nadir è stato trasportato fuori dal campo su una barella tra gli applausi di incoraggiamento del Vélodrome, visibilmente scosso per l’accaduto. Al suo posto è entrato Pol Lirola. Il match è poi ripreso dopo una breve sospensione, ma l’attenzione di tutti è rimasta rivolta alle condizioni del giovane talento.
Trasportato all’ospedale di Marsiglia per accertamenti, Nadir è rimasto cosciente e ha reagito positivamente già durante il tragitto. Secondo quanto riportato da L’Équipe, gli esami clinici non hanno evidenziato nulla di grave, anche se il club continuerà a monitorarlo nelle prossime ore per comprendere l’origine del malore.
Le parole di O’Riley e l’abbraccio del Marsiglia
Nel post-partita, Matt O’Riley, compagno di squadra, ha espresso sollievo e vicinanza:
«Sta bene. È la cosa più importante. È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto a terra, ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Gli auguriamo di riprendersi presto».
Il Marsiglia, rincuorato dalle notizie provenienti dall’ospedale, ha voluto ringraziare i tifosi e lo staff medico per la prontezza dei soccorsi. Dopo lo spavento, l’intero ambiente del club si stringe attorno a Bilal Nadir, uno dei giovani più promettenti del vivaio, che potrà tornare presto ad allenarsi con serenità.
