Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza: l’analisi della Gazzetta dello Sport

Roberto De Zerbi voleva una notte da protagonista per misurare le reali ambizioni del suo progetto europeo, ma il risveglio al Vélodrome è stato brusco. Nel settimo turno della League Phase di Champions League, il Marsiglia crolla in casa per 0-3 contro un Liverpool magari non scintillante, ma decisamente più maturo e abituato a gestire le pressioni dei grandi palcoscenici. La Gazzetta dello Sport analizza la disfatta dei Focesi, evidenziando i “limiti adolescenziali” di una squadra che si è illusa per un tempo prima di sciogliersi di fronte al cinismo dei Campioni d’Inghilterra. Una vittoria che rappresenta una boccata d’ossigeno vitale per Arne Slot: il tecnico olandese, la cui panchina traballava pericolosamente, scaccia i fantasmi dell’esonero grazie alla qualità superiore dei suoi singoli.

La prima frazione è una partita a scacchi, con il centrocampo intasato e le stelle Mohamed Salah e Mason Greenwood ingabbiate dalle rispettive difese e costrette a giocare lontano dalla porta. L’equilibrio si spezza solo nel recupero, grazie a un’astuzia balistica di Dominik Szoboszlai: il talentuoso centrocampista ungherese calcia una punizione rasoterra approfittando dell’assenza del “coccodrillo” dietro la barriera, beffando il portiere Geronimo Rulli. Una doccia fredda per l’OM, che fino a quel momento aveva tenuto il campo con ordine e personalità.

Nella ripresa, l’orgoglio dei transalpini produce una reazione rabbiosa affidata al sinistro di Greenwood, ma Alisson Becker blinda la porta con la consueta sicurezza. La differenza di spessore emerge alla distanza: mentre i padroni di casa sbattono contro l’incrocio dei pali colpito dal giovane attaccante Hugo Ekitiké, i Reds chiudono la pratica con spietatezza. Il raddoppio arriva in modo rocambolesco, con una sfortunata autorete di Rulli su cross dell’esterno Jeremie Frimpong, subentrato per dare spinta sulla fascia. Nel finale, con il Marsiglia sbilanciato in avanti, ci pensa Cody Gakpo a calare il tris in contropiede al 93′. De Zerbi incassa una lezione severa: per competere ai massimi livelli serve più della filosofia di gioco, serve la malizia dei grandi.

QUI: tutte le novità sul calcio estero.