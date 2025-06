Martusciello Inter, ancora in stand-by la figura del vice di Chivu: ecco il perché e cosa sta succedendo!

Giovanni Martusciello sembrava destinato a tornare all’Inter e a ricoprire il ruolo di vice allenatore di Cristian Chivu. La notizia era stata lanciata ieri dalla Gazzetta dello Sport, trovando via via sempre più conferme. Tuttavia sembra che la trattativa burocratica per liberarlo dal contratto che lo lega alla Salernitana come allenatore della prima squadra abbia trovato qualche complicazione imprevista. Per questo motivo la figura del vice allenatore di Chivu resta in stand-by, e non è escluso che alla fine i nerazzurri non decidano di affidare l’incarico a qualche altro elemento che entrerà così a completare lo staff dell’ex Parma. A riferirlo è Sky Sport.

MARTUSCIELLO INTER – «Al momento Martusciello non è il secondo. La figura è in standby, bisogna capire se riesce a liberarsi per poter iniziare l’avventura con Chivu».