Martusciello: «Si è fatta un’ottima partita, che nascondeva molte insidie dopo una sosta». Le parole del vice allenatore della Lazio

Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match contro lo Spezia. Ecco le parole del vice-allenatore della Lazio:

PARTITA – «Si è fatta un’ottima partita, che nascondeva molte insidie dopo una sosta e con tanti ragazzi che non si sono allenati con noi. I ragazzi sono stati bravi, soprattutto dopo il 2-0, hanno seguito le direttive del mister».

SODDISFAZIONE – «C’è soddisfazione perché premia il lavoro nostro da luglio, quando riesci a non subire gol e farne qualcuno in più c’è soddisfazione. Siamo in una fase embrionale, il campionato è ancora lungo. Siamo contenti dei passi in avanti fatti ma dobbiamo continuare a lavorare».

MANTO ERBOSO – «Erba lunga? Hanno fatto dei lavori in questa sosta per cercare di migliorare il manto erboso ma non è facile. Forse aveva bisogno di ancora una settimana, l’erba frenava in alcune zone in altre scivolava ma oggi è andata bene viste le altre volte in cui si giocava in un campo disastrato».

