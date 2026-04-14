Mascherano lascia l’Inter Miami: decisione ufficiale del tecnico argentino! Il comunicato del club e le parole dell’ex Barca

Mascherano lascia l’Inter Miami: arriva l’annuncio ufficiale. Le dichiarazioni dell’ex Barcellona e la nota del club

L’allenatore dell’Inter Miami CF, Javier Mascherano, ha annunciato oggi la propria decisione di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica del club per motivi personali. La nota del club:

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COMUNICATO INTER MIAMI – “Desidero informare tutti che, per motivi personali, ho deciso di concludere il mio incarico di allenatore dell’Inter Miami CF.

Innanzitutto, vorrei ringraziare il Club per la fiducia riposta in me, tutti i dipendenti che fanno parte dell’organizzazione per l’impegno collettivo, ma soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili.

Voglio anche ringraziare i tifosi e La Familia , perché niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro.

Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella e, ovunque mi trovi, continuerò ad augurare al Club tutto il meglio per il futuro. Non ho dubbi che il Club continuerà a raggiungere successi in futuro.

Vi mando un grande abbraccio e grazie di tutto”, ha detto Mascherano.

“Javier farà per sempre parte della storia di questo Club e occuperà sempre un posto speciale nella famiglia dell’Inter Miami CF. Non solo per essere stato un elemento chiave in traguardi indimenticabili, come la vittoria della MLS Cup e la storica prestazione della squadra alla Coppa del Mondo per Club, ma anche per l’esempio che ha dato con la sua dedizione e il suo impegno quotidiano alla guida della squadra. Rispettiamo la sua decisione e gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha contribuito, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale”, ha dichiarato il proprietario Jorge Mas.

Nella sua prima stagione alla guida, Mascherano ha condotto l’Inter Miami a una delle stagioni di maggior successo nella storia del club, conquistando due importanti trofei, tra cui la prima MLS Cup nella storia del club e il campionato della Eastern Conference. Sotto la sua guida, la squadra ha realizzato una stagione da record nel 2025, segnando complessivamente 101 gol tra stagione regolare e playoff, il maggior numero in una singola stagione nella storia della MLS, inclusi 20 gol, record nei playoff, e disputando un numero senza precedenti di 58 partite in tutte le competizioni.

Sul palcoscenico internazionale, l’Inter Miami ha fatto la storia partecipando alla Coppa del Mondo per club FIFA 2025, diventando la prima squadra della MLS a raggiungere la fase a eliminazione diretta della competizione. Il club è diventato anche la prima squadra della CONCACAF a sconfiggere un avversario europeo in una partita internazionale ufficiale e la prima squadra degli Stati Uniti a ottenere una vittoria nel torneo.

A livello regionale, l’Inter Miami ha raggiunto le semifinali della CONCACAF Champions Cup e si è qualificato per la sua seconda finale di Leagues Cup alla sua terza partecipazione alla competizione.

Mascherano lascia il Club insieme allo staff tecnico che lo ha accompagnato nel gennaio 2025.

Guillermo Hoyos assumerà il ruolo di allenatore della prima squadra per le prossime partite. Hoyos è un ex calciatore professionista con oltre 20 anni di esperienza da giocatore, nonché allenatore e direttore sportivo con una vasta esperienza internazionale nel mondo del calcio. Ha allenato club in diversi paesi, tra cui Argentina, Messico, Cile, Bolivia (dove ha anche ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale), Grecia e Cipro. Ha inoltre maturato esperienza nello sviluppo del settore giovanile, anche durante il periodo trascorso al Barcellona. Da quando è entrato a far parte dell’Inter Miami CF, si è occupato della supervisione e dello sviluppo del percorso di crescita professionale del club, ricoprendo fino ad ora anche il ruolo di direttore sportivo.

Contemporaneamente, il responsabile del settore calcio, Alberto Marrero, assume, a partire da oggi, anche l’incarico di direttore sportivo dell’Inter Miami CF.”