Genoa, Masiello: «Il pareggio sarebbe stato meritato»

Andrea Masiello, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Le parole del rossoblù.

«Ci abbiamo provato in tutti i modi, il pareggio sarebbe stato meritato. Sapevamo che davanti avevamo una squadra forte come il Milan, siamo molto amareggiati ma vogliamo svoltare immediatamente. Mercoledì abbiamo una gara importante. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento con voglia e agonismo, la salvezza per noi è importantissima. Dobbiamo voltar pagina e guardare avanti, ci sono i presupposti per fare bene».