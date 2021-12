Inter Roma, Materazzi su Mou: «Siamo avversari, ma facciamo il tifo per lui»

Marco Materazzi ha parlato in vista della sfida di domani fra Inter e Roma. L’ex nerazzurro si è soffermato anche sul grande ex Josè Mourinho. Le sue parole:

RICORDI INTER ROMA – «Finale di Coppa Italia 2010. All’Olimpico suona l’inno della Roma. Normalissimo, non poteva farci niente. Ma si arrabbiò di brutto. Ci stava caricando. Perché lui giocava con la psicologia. Aveva costruito una squadra più forte delle avversità»

MOURINHO – «Mou è lo stesso di sempre. Per me non è cambiato. Si trova in un ambiente diverso, un ambiente stimolante. È in un momento di reset per la sua carriera. Siamo avversari ma tutti facciamo un po’ il tifo per lui. Adesso nel suo cuore c’è la Roma, è un professionista, vorrà vincere. Fino al fischio d’inizio sarà amore e ricordi, poi sul campo sarà battaglia»

