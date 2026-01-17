Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto 

Mateta Juve, l’allenatore del Crystal Palace Glasner parla del calciatore francese che è finito nel mirino dei bianconeri

La Juventus osserva con attenzione ciò che trapela dall’Inghilterra. Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma oggi alle 16, e inevitabilmente il focus si è spostato su Jean-Philippe Mateta, attaccante più volte accostato ai bianconeri nelle ultime settimane.

L’allenatore ha fatto chiarezza sulla situazione del giocatore proprio mentre, nelle ultime ore, si registrano movimenti concreti attorno al suo nome. Queste le sue parole.

LE PAROLE DI GLASNER SU MATETA – «Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo in cui il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà e se nessuno pagherà questo prezzo lui resterà»

