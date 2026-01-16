Mateta Juve, summit con gli agenti: l’esito e primi dettagli sulla possibile offerta bianconera

Mateta Juve, meeting con gli agenti: prende forma la strategia d’ingaggio dei bianconeri. Le ultimissime

Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che sta rapidamente conquistando spazio nelle valutazioni della dirigenza bianconera. Il club ha infatti rivolto lo sguardo verso la Premier League, puntando con decisione sul Crystal Palace. L’obiettivo è chiaro: aggiungere al reparto offensivo un centravanti fisico, d’area di rigore, capace di dare profondità e presenza in zona gol.

La trattativa ha subito una forte accelerazione. Come riportato da Romano, la Juventus ha incontrato in serata gli agenti di Jean‑Philippe Mateta, registrando sensazioni molto positive anche sul piano personale. L’attaccante francese avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Torino, attratto dal progetto tecnico e dalla possibilità di misurarsi con la Serie A e con il palcoscenico europeo. Il primo contatto tra le parti è stato incoraggiante e ha gettato le basi per un dialogo più approfondito.

Restano però diversi ostacoli da superare. Le ottime prestazioni di Mateta nell’ultimo anno hanno attirato l’attenzione di vari club inglesi, pronti a inserirsi qualora si aprissero spiragli per un trasferimento immediato o in vista dell’estate. La Juventus prova a muoversi d’anticipo, forte della volontà del giocatore, ma il nodo principale resta la posizione del Crystal Palace. Le “Eagles” non intendono privarsi del loro numero 14 senza aver individuato un sostituto adeguato e senza una proposta economica convincente. Per i bianconeri, inoltre, i margini finanziari di questa sessione impongono una formula precisa: prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che consentirebbe di accogliere subito il giocatore rinviando l’impatto a bilancio alla prossima stagione, condizione indispensabile per rispettare i parametri economici attuali del club.

