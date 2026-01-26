Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione

Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese da parte del club inglese. Cosa sta succedendo e la posizione del Crystal Palace

La Juventus rischia di dover cancellare definitivamente un nome dalla lista dei desideri per l’attacco. La “potenza di fuoco” economica della Premier League sembra aver colpito ancora, mettendo i bianconeri all’angolo in una trattativa che si sta trasformando in un’asta milionaria. L’obiettivo sensibile che si allontana da Torino è Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato dall’autorevole The Athletic, il Nottingham Forest ha deciso di fare sul serio, presentando un’offerta ufficiale monstre da 35 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro) per strappare il centravanti al Crystal Palace.

C’è l’accordo col giocatore, ma il Palace vuole di più

Per Mateta, la destinazione non è un problema. Fonti inglesi confermano che l’intesa sui termini personali tra il giocatore e il Forest è già solida: il bomber è pronto a cambiare maglia restando in Inghilterra. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora scontata. Il Crystal Palace non ha intenzione di svendere il suo gioiello. La valutazione degli Eagles è chiara: servono circa 40 milioni di sterline per sedersi al tavolo delle firme.

Il vincolo del sostituto: corsa contro il tempo

Oltre all’aspetto economico, c’è un ostacolo tecnico che complica i piani sia del Forest che delle speranze residue della Juventus. Il Crystal Palace ha posto un vincolo temporale imprescindibile: accetteranno l’addio di Mateta solo se riusciranno a ingaggiare un sostituto all’altezza prima del gong finale del mercato. Una situazione che taglia di fatto fuori la Juventus: i bianconeri, che cercavano formule più sostenibili (prestiti o cifre inferiori), non possono competere con la liquidità immediata del Nottingham Forest. Se il Palace troverà il rimpiazzo, Mateta resterà in Premier, costringendo Ottolini e Spalletti a virare su profili alternativi (come Beto o Kolo Muani) nelle ultime ore di trattative.

