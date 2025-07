Matri non ha dubbi: «La scalata del Milan è senza dubbio più difficile. Allegri è un maestro nel valorizzare...»

Matri: «La scalata del Milan è senza dubbio più difficile. Allegri è un maestro nel valorizzare…». Le dichiarazioni sui rossoneri e non solo

Nei giorni scorsi Alessandro Matri, ex centravanti con una carriera che ha attraversato club storici della Serie A come Milan, Juventus, Cagliari e Lazio, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel corso del colloquio, Matri ha analizzato gli obiettivi stagionali del Milan, soffermandosi sulle potenzialità della squadra rossonera.

In seguito, l’ex attaccante ha proposto un interessante confronto tra due allenatori che hanno segnato il suo percorso professionale: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Attraverso le sue parole, ha tracciato un parallelismo tra i loro metodi, personalità e visioni tattiche.

Il Milan di Allegri potrebbe effettuare una cavalcata Scudetto come fatto dal Napoli di Antonio Conte lo scorso anno?

«La scalata del Milan è senza dubbio più difficile. La base che Conte ha trovato a Napoli era quella dello scudetto di Spalletti, lui li ha fatti risentire forti. Nella costruzione della mentalità vincente è fenomenale. Del Milan dello scudetto 2022 sono rimasti solo Leao e Maignan,per il resto sono una squadra in costruzione e profondamente rinnovata».

Qual è l’obiettivo più realistico per il nuovo Milan di Max Allegri?

«Sicuramente il ritorno in Champions. Poi dipenderà anche dal valore dei nuovi acquisti. Theo

e Walker erano giocatori di grande spessore. Il reparto difensivo è senza dubbio da rinforzare, anche perché sappiamo quanto Max costruisca i suoi successi puntando proprio sulla solidità del reparto».

Differenze e similitudini tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte:

«Allegri è un maestro nel valorizzare tecnicamente le risorse che ha a disposizione. Riesce a far rendere al meglio i giocatori, secondo le proprie caratteristiche. Il suo obiettivo è mettere ognuno nelle condizioni ideali di esprimersi, in questo è un assoluto specialista. Con Max, se hai qualità, è difficile non “performare”. Conte ha un metodo molto più tattico, una lettura delle partite attenta, uno studio meticoloso dell’avversario. Ogni movimento è ragionato, anche se è più aperto ai cambi di sistema. Ovviamente la mentalità vincente li accomuna»