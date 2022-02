Mauro attacca Kean: «Gli andrebbe spiegato che tatuaggi e treccine non servono nel calcio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Mauro boccia Kean: «Treccine e tatuaggi non servono nel calcio». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Massimo Mauro, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay e bocciato l’attaccante della Juve dopo il derby pareggiato ieri sera col Torino. Le dichiarazioni dell’ex bianconero.

DICHIARAZIONI – «A Kean andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono per giocare a calcio. In questo 4-3-3 purtroppo non vedo ricambi per la Juventus. Allegri però è il migliore di tutti nella gestione, il gruppo lo migliorerà».