Mazzarri: «Complimenti alla squadra, avremmo meritato la vittoria»

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Hellas Verona.

PAREGGIO – «Sono contento di come hanno giocato i miei. Il Verona veniva da cinque vittorie, con un pizzico di fortuna in più potevamo vincerla. Per la prima volta non abbiamo preso gol, faccio i miei complimenti a Boris e a tutta la squadra».

PRIMO TEMPO – «Abbiamo avito un po’ di apprensione nei primi dieci minuti. Questa squadra va capita, meritiamo molto di più. Appena ci siamo sciolti abbiamo fatto una grande gara. L’occasione di Keita ci avrebbe dato più fiducia».