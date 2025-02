Mazzarri, domani il giorno decisivo: volo a Teheran per chiudere con l’Esteghlal, le ultime

Walter Mazzarri è sempre più vicino ad accettare l’offerta degli iraniani dell’Esteghlal. Come riportato da Nicolò Schira domani è atteso un incontro a Teheran tra il tecnico e la dirigenza del club per chiudere l’affare.

🚨 Excl. – #FCEsteghlal have increase their bid to convince and to sign Walter #Mazzarri. Offered a contract until June 2027 with a total salary €4,5M. Expected a meeting on Tuesday in Teheran to try to close the deal. #transfers 🇮🇷

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 22, 2025