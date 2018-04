C’è Torino-Inter: aria di rivincita per Walter Mazzarri

Il tecnico del Torino pensa alla rivincita contro l’Inter che lo scaricò. Mazzarri e Toro-Inter: un motivo in più per vincere

Domani, alle 12.30, il Torino scenderà in campo al Grande Torino per sfidare l’Inter. I granata, dopo le due larghe vittorie con Cagliari e Crotone, vogliono il terzo successo consecutivo per chiudere una settimana da sogno. Domani i granata dovranno vedersela con l’Inter di Luciano Spalletti. Una sfida non semplice, una sfida che evoca particolari ricordi soprattutto per Walter Mazzarri, ex allenatore interista. Il tecnico può togliersi un sassolino importante contro la squadra che lo esonerò.

Dopo gli exploit con Reggina, Sampdoria e Napoli, la carriera del tecnico toscano ha subito un piccolo rallentamento proprio all’Inter. WM ha pagato i rapporti non idilliaci con società e tifosi (tra le altre cose, non piacque la gestione di Javier Zanetti, giunto all’ultimo anno di carriera ed escluso dalla formazione titolare anche all’ultima giornata) e alcuni risultati altalenanti ma chiuse la prima annata al quinto posto, con la qualificazione in Europa League. Al secondo anno fu esonerato a novembre con 3 sconfitte, 4 pareggi e 4 vittorie dopo 11 giornate. Il Torino cerca la terza vittoria consecutiva per credere all’Europa. Walter Mazzarri cerca una vittoria per dare continuità alla striscia positiva e anche per una piccola rivincita a livello personale.