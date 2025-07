Mazzitelli Cagliari, ecco tutte le cifre dell’operazione di mercato: un grande affare per i rossoblù, tutti i dettagli

Mazzitelli Cagliari, ecco di seguito tutte le cifre dell’operazione di mercato: un grande colpo per i rossoblù, i dettagli

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto, con formula del prestito con diritto di riscatto, di Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995 proveniente dal Como. La cifra per l’eventuale riscatto è fissata a 2 milioni di euro, a cui si aggiungono 300 mila euro di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto triennale con il club del presidente Tommaso Giulini, consolidando così il progetto tecnico per la nuova stagione di Serie A.

Profilo del giocatore

Luca Mazzitelli, originario di Roma, è un centrocampista versatile e dotato di grande esperienza. Cresciuto nel vivaio della Roma, ha indossato le maglie di club come Sassuolo, Brescia e Monza, prima dell’ultima parentesi a Como. Capace di giocare sia come regista basso che mezzala, Mazzitelli rappresenta una pedina tattica fondamentale per il tecnico Fabio Pisacane, ex difensore centrale e ora guida tecnica del Cagliari.

Tattica e strategia: un jolly per Pisacane

L’arrivo di Mazzitelli rientra in una strategia di mercato mirata e sostenibile, portata avanti dal direttore sportivo Guido Angelozzi. La formula scelta consente al club di valutarne il rendimento nel corso della stagione prima di finalizzare l’acquisto. La sua duttilità permette a Pisacane di adattare lo schieramento a seconda delle esigenze: Mazzitelli può agire da playmaker, mediano o mezzala, garantendo equilibrio e qualità alla manovra.

Investimento a lungo termine

L’impegno economico previsto per il riscatto — 2,3 milioni di euro complessivi — testimonia la fiducia del Cagliari nel potenziale del calciatore. In un contesto di mercato in cui i costi per giocatori affidabili crescono costantemente, l’operazione è considerata vantaggiosa e mirata.

Centrocampo rinforzato con Michael Folorunsho

Con l’inserimento di Mazzitelli e quello già ufficializzato di Michael Folorunsho, dinamico centrocampista classe ’98 reduce da una stagione positiva con il Verona, il Cagliari si prepara a schierare una mediana solida e flessibile. La squadra sarda punta a una stagione competitiva, con l’obiettivo di garantirsi stabilità nella massima serie.