Mbappé illegale: già 15 gol in stagione. In Champions sono 60, è più precoce di CR7 e di Benzema. Solo Messi ha fatto meglio

Un mese da re, un settembre semplicemente perfetto. Kylian Mbappé si è preso la scena del calcio europeo con una striscia di gol impressionante, che lo ha consacrato come protagonista assoluto di questo avvio di stagione. Per l’attaccante francese, ogni partita giocata è stata sinonimo di gol: nove su nove con il suo Real Madrid, tra Liga e Champions League, e due su due con la nazionale francese.

Un totale di dodici reti in un mese (quindici in stagione) un ruolino di marcia inarrestabile che lo ha visto segnare ovunque, dal primo sigillo contro l’Ucraina fino alla tripletta in Kazakistan. Numeri che lo proiettano al di sopra di bomber come Harry Kane e al livello di Erling Haaland. La sua continuità è stata disarmante: ha segnato persino nella dolorosa sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid, dimostrando di essere un fattore costante, a prescindere dal risultato della squadra.

Questa forma smagliante si è riflessa anche nei record. In Champions League, ha raggiunto quota 60 gol in appena 89 presenze, un traguardo tagliato più velocemente di leggende come Cristiano Ronaldo e Benzema. A 26 anni, è il secondo più giovane di sempre a riuscirci, dietro solo a Lionel Messi.

Ma ciò che spaventa di più gli avversari non sono i numeri, ma la sua fame insaziabile. Dopo aver segnato tre gol in Kazakistan, la sua autocritica è stata spietata, un manifesto della sua ambizione. «Volevo farne cinque, per questo il Madrid mi ha comprato».

Una frase che dice tutto. Nonostante un mese da record, Mbappé non si accontenta. Questa mentalità, unita a un talento generazionale, alimenta la sensazione che questa possa essere la stagione della sua definitiva consacrazione nell’Olimpo dei più grandi, accanto a quei mostri sacri che sta raggiungendo a suon di gol.