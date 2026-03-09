Mbappé Ester Exposito, nuovo flirt per la stella del Real? Pizzicati insieme a Madrid, il gossip che ha infiammato i fans

Mbappé Ester Exposito, è impazzato il gossip tra la stella del Real Madrid e la famosa attrice spagnola. Cosa è successo

La vita professionale e privata di Kylian Mbappé sta attraversando una fase ricca di eventi e colpi di scena. Attualmente, il giocatore è costretto a rimanere lontano dai campi di calcio: sta infatti affrontando un intenso programma di riabilitazione a causa di una fastidiosa distorsione al ginocchio. L’obiettivo primario dello staff medico dei Blancos è quello di accorciare i tempi di rientro in campo per riconsegnare il prima possibile il fuoriclasse ad Arbeloa.

Traguardi personali: la patente e le notti di Madrid

Tuttavia, le notizie che rimbalzano sui principali quotidiani internazionali non riguardano esclusivamente il suo stato di salute sportiva. Fuori dal rettangolo verde, Mbappé è finito al centro delle cronache per aver finalmente ottenuto la patente di guida all’età di 27 anni, un traguardo personale a lungo rimandato. Ma a infiammare davvero le prime pagine di cronaca rosa è la sua nuova vita sentimentale.

Il campione del Real Madrid è stato infatti recentemente paparazzato in dolce compagnia dell’attrice spagnola Ester Expósito. I due sono stati avvistati inizialmente in un esclusivo locale della movida di Madrid, dove, secondo quanto riportato con dovizia di particolari dal celebre sito Hola, sono stati visti “baciarsi tutta la notte”.

Incontri a Parigi: tra terapie e settimana della moda

La frequentazione non si sarebbe limitata alla capitale spagnola. La coppia è stata successivamente sorpresa all’interno di un lussuoso e intimo ristorante di Parigi. Nella capitale francese, le loro agende lavorative si sono incrociate alla perfezione: Kylian sta svolgendo terapie specifiche e mirate per rientrare al più presto in forma agonistica, mentre l’attrice è impegnata in una serie di prestigiosi eventi legati alla settimana della moda parigina.

La venticinquenne, che ha raggiunto la fama mondiale e un enorme successo grazie al ruolo di Carla Caleruega nell’acclamata serie televisiva Élite, starebbe accompagnando e supportando l’attaccante in questo momento fisicamente complesso. Nel frattempo, i fan si sono letteralmente scatenati: i profili social di entrambi sono stati inondati di commenti, ed Ester è già stata ribattezzata dai tifosi e dagli appassionati come la nuova “Lady Mbappé”.