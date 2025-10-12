Mbappé: «Messi, una persona assolutamente normale. Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno» - Calcio News 24

In una rivelatrice intervista esclusiva rilasciata a Movistar in Spagna, Kylian Mbappé ha aperto il suo cuore sul rapporto con Lionel Messi, specialmente in occasione dell’arrivo della leggenda argentina al Paris Saint-Germain

Nonostante le speculazioni e le “etichette” che spesso accompagnano le grandi personalità del calcio, l’attaccante francese ha espresso solo parole positive nei confronti della Pulga, anzi, ha colto l’occasione per rendergli un bellissimo omaggio.

«Quando si è famosi, si viene spesso etichettati in un certo modo e, se non si ascolta, quelle idee ti rimangono in testa. Ti dici ‘beh, sì, è vero che è così’. Ma non è vero. Messi è arrivato ed era una persona assolutamente normale, rispettosa di tutti. E come giocatore, è… (sospira) un giocatore unico», ha dichiarato Mbappé, sottolineando la semplicità e l’umiltà del campionissimo argentino al di là della sua fama planetaria.

Messi, un maestro in campo: «Mi ha aiutato a capire meglio il gioco»

Il talento francese ha poi approfondito l’aspetto tecnico e l’influenza che Messi ha avuto sul suo gioco. «Quando hai uno così nella tua squadra e sei un attaccante, devi semplicemente stargli vicino e osservare tutto quello che fa. Come conclude, come si ferma, come gioca. E penso che essergli stato così vicino mi abbia aiutato molto a capire meglio il gioco», ha affermato Mbappé, riconoscendo apertamente il ruolo di mentore di Messi.

L’ex attaccante del PSG ha confessato che giocare con Messi era un sogno inaspettato: «Penso che sia stata una fortuna giocare con Leo Messi. Non avrei mai pensato che lo avrei fatto nella mia carriera. Perché il mio sogno era andare al Real Madrid, non ho mai pensato di andare a Barcellona e, poiché pensavo che avrebbe sempre giocato lì… Sapevo che avrei avuto la possibilità di giocare contro di lui, non con lui. Ma l’ho fatto ed è stato molto speciale. Ho imparato molto da lui e voglio ringraziarlo. Sono stati due anni molto ricchi. È un’occasione d’oro avere un giocatore così speciale vicino a te», ha concluso Mbappé, con un tono di sincera ammirazione.

Questo omaggio di Mbappé a Messi non solo smentisce le voci di presunti attriti o rivalità all’interno dello spogliatoio parigino, ma mette in luce il profondo rispetto e l’arricchimento reciproco che può nascere tra due giganti del calcio. Un’esperienza che, a quanto pare, ha lasciato un segno indelebile nella formazione e nella carriera del campione francese.