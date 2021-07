Mbappé PSG, niente rinnovo? Il presidente Al-Khelaifi è disposto a tutto

Mbappé PSG: il presidente Al-Khelaifi non ha alcuna intenzione di perdere l’attaccante francese. Le ultime sul rinnovo

Il Paris Saint-Germain e il suo presidente, Nasser Al-Khelaifi, non hanno alcuna intenzione di privarsi di Kylian Mbappé.

Come riportato da L’Equipe, il patron del PSG sarebbe determinato a convincere la stella francese a rinnovare, nonostante lo stesso Mbappé abbia già espresso la volontà di non prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2022.