Mbappé-Real Madrid, avversari per l’ultima volta? Matrimonio imminente tra l’asso francese e i Blancos

Il PSG sta cercando di convincere Mbappé a rinnovare, ma l’attaccante ha rifiutato tutte le offerte. Dato questo scenario, in Francia danno quasi per scontato che il giocatore finirà per firmare per il Real Madrid la prossima estate a zero.

Tuttavia secondo Le Parisien il matrimonio tra le parti è ormai vicino, forse anche imminente. Intanto domani Mbappé e il Real saranno avversari in Champions League.