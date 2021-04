Florentino: «I tifosi vogliono Mbappé al Real? Niente paura...»

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez è stato naturalmente incalzato anche sul possibile acquisto di Mbappé da parte del Real

Sono molti gli addetti ai lavori a ipotizzare che il Real Madrid possa essere la prossima destinazione di Kylian Mbappé. Sul fuoriclasse francese si è così espresso il Presidente blancos Florentino Perez, durante l’intervento a El Chrininguito: «I tifosi mi chiedono sempre di comprare Mbappé. La mia risposta? Io dico: niente paura… la verità è che è un buon giocatore, sì. Non ho mai parlato con lui. Almeno per ora. Non so cosa succederà al suo contratto con il PSG».

Nella trattativa, però, non ci sarà il giovane talento brasiliano Vinicius: «Lui è assolutamente intoccabile. Non lascerà Madrid nemmeno se il Paris Saint Germain ce lo chiedesse…».