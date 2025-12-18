Mbappé, appuntamento con la storia per il francese! Contro il Siviglia l’attaccante del Real Madrid può battere un record di Cristiano Ronaldo che regge dal 2013

Mbappé, appuntamento con la storia per il francese! Contro il Siviglia l’attaccante del Real Madrid può battere un record di CR7 che regge dal 2013

Kylian Mbappé ha un appuntamento con la storia nell’ultima partita dell’anno solare. L’attaccante francese si trova a una sola rete dall’eguagliare l’incredibile record di 59 gol segnati da Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid nel 2013. Il destino, con una certa ironia, ha voluto che l’ultimo ostacolo tra Mbappé e questo traguardo sia proprio il Siviglia, ovvero la vittima preferita in assoluto del fuoriclasse portoghese durante la sua carriera.

I numeri di CR7 contro gli andalusi sono semplicemente mostruosi: 27 gol in 18 partite, una sentenza quasi ogni volta che scendeva in campo. Il club di Nervión ha tirato un enorme sospiro di sollievo quando Ronaldo ha lasciato la Liga nell’estate 2018. Le sue prestazioni contro il Siviglia comprendono tre triplette, un poker devastante (nel 2-6 della stagione 2010-11) e tre doppiette, una delle quali decisiva per alzare la Supercoppa Europea 2014 a Cardiff.

Ora la palla passa a Mbappé. La sua media attuale contro il rivale di sabato non è affatto negativa: ha segnato un gol in ciascuna delle due vittorie di campionato della scorsa stagione tra Real Madrid e Siviglia. Replicare quella prestazione gli basterebbe per raggiungere quota 59 e agganciare il mito portoghese.

Ma è lecito attendersi qualcosa in più. Per superare Cristiano Ronaldo e salire a 60 marcature, prendendosi il record in solitaria, il francese dovrà segnare almeno una doppietta alla squadra allenata da Almeyda.

Da quando CR7 ha lasciato il Bernabéu per la Juventus e poi per il Manchester United, le sue strade e quelle del club biancorosso non si sono più incrociate in Europa, nonostante le numerose partecipazioni continentali del Siviglia, comprese due Europa League vinte. Curiosamente, però, la sfida continua a distanza: in Arabia Saudita, Ronaldo fronteggia ora Yassine Bono, portiere simbolo del Siviglia recente, diventato la sua nuova nemesi lontano dalla Spagna.