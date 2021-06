Mbappé su Messi e Cristiano Ronaldo: «Sono imparagonabili...»

Kylian Mbappé ha detto la sua su Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Intervistato da Esquire Uk, Kylian Mbappé, pronto ad essere protagonista al prossimo Europeo con la Francia, ha parlato di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Le sue parole.

MESSI E RONALDO – «Se ripeti a te stesso che farai meglio di loro, vai oltre l’ego e la determinazione: è mancanza di consapevolezza. Loro due sono imparagonabili. Hanno infranto tutte le leggi della statistica. Hanno fatto 10 anni straordinari, anche 15…».

CONFRONTO – «È normale confrontarsi sempre con i migliori del tuo sport, proprio come il fornaio si confronta con i migliori fornai intorno a lui. Chi fa il miglior croissant e via dicendo… Guardo le partite di altri grandi giocatori per vedere cosa stanno facendo. Penso che gli altri mi guardino. Credo che questo spinga i calciatori ad alzare il livello del loro gioco, proprio come Messi è stato per Ronaldo e Ronaldo per Messi».