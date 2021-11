Mbappé: «Voci false sul mio futuro. L’estate mi ha forgiato»

Kylian Mbappe, fuoriclasse del PSG, ha rotto il silenzio commentato le voci circolate in estate sul suo presunto trasferimento al Real Madrid

Kylian Mbappe, fuoriclasse del Paris Saint-Germain, ha rotto il silenzio commentato le voci circolate in estate sul suo presunto trasferimento al Real Madrid. Le dichiarazioni ai microfoni di Telefoot.

ESTATE – «Quest’estate mi ha forgiato. Sbagliare un calcio di rigore, per di più decisivo, poi il mancato trasferimento e tutto ciò che è accaduto sono cose che mettono alla prova la tua mente. Ho risposto nel miglior modo possibile e ora mi sento più forte. Mi sono rifugiato nel lavoro, mettendomi in discussione. Non è sempre colpa degli altri. Allontanare tutte le voci false aiuta. Ora sto molto meglio fisicamente e sono felice».