McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS

McKennie Juve, fumata bianca per il rinnovo lontana: le ultime sul texano e le sirene estere oltre la MLS

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus resta un rebus proprio nel momento in cui il centrocampista statunitense sta vivendo uno dei periodi più brillanti della sua esperienza in bianconero. Nonostante il ruolo da “equilibratore totale” cucito su di lui da Luciano Spalletti, la trattativa per il rinnovo — con scadenza fissata a fine stagione — non ha ancora prodotto passi avanti significativi.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’amministratore delegato Comolli e il direttore sportivo Ottolini stanno portando avanti il dialogo con l’entourage del giocatore, ma la distanza tra domanda e offerta rimane ampia. McKennie, forte di prestazioni in costante crescita e di una centralità tattica ormai evidente, punta a un adeguamento economico che rispecchi il suo nuovo status. La Juventus, invece, continua a muoversi entro i limiti della sostenibilità finanziaria, cercando un compromesso che non alteri i parametri fissati dal club.

Rinnovo McKennie: non solo MLS, anche l’Europa osserva

Il texano, rilanciato da Spalletti grazie a una capacità di inserimento e una continuità mai viste prima, non attira soltanto l’interesse della MLS. Diversi club europei hanno già manifestato apprezzamento, rendendo più complesso il lavoro della dirigenza bianconera. Il rischio, ora concreto, è che McKennie possa accordarsi con un’altra squadra, trasformando una delle risorse più preziose della rosa in un rimpianto di mercato.

La Juventus è chiamata ad accelerare: perdere un giocatore così funzionale, proprio nel momento in cui ha trovato la sua dimensione ideale, sarebbe un colpo difficile da assorbire — e Spalletti lo sa bene.