McKennie svela: «Spalletti? Lui è un bravissimo allenatore e speriamo di chiudere con il Pisa con i tre punti. Sul futuro...»

McKennie è stato il protagonista del pomeriggio all’Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino, sede scelta dalla sua Fondazione

Nonostante il fastidio ai flessori che mette in dubbio la sua presenza nella trasferta di Pisa, Weston McKennie non ha voluto rinunciare a un gesto di vicinanza verso i più giovani. Il centrocampista texano è stato il protagonista del pomeriggio all’Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino, scelto come sede del secondo evento italiano della sua fondazione, la “McKennie’s Magical Youth Mission”, in collaborazione con Salesiani per il Sociale.

Un appuntamento speciale per ribadire il suo impegno concreto a favore di orfani e ragazzi in difficoltà, con l’obiettivo di garantire loro istruzione, opportunità e strumenti per costruire un futuro migliore. Tra sorrisi, giochi e qualche regalo, il numero 16 bianconero ha preso la parola per raccontare il significato profondo della sua missione. Juventusnews24 ha seguito LIVE l’evento:

FONDAZIONE – «Sono molto felice di essere qua, mi piace sempre stare con i bambini e giocare con loro, portare sorrisi. L’anno scorso è stato bellissimo, passare tempo con loro e con tutte le persone che stanno qui»

JUVE IN CRESCITA – «Era troppo importante anche per i tifosi, per noi e per il mister. Prima eravamo in difficoltà ma ora abbiamo trovato una identità con il mister. Lui è un bravissimo allenatore e speriamo di chiudere con il Pisa con i tre punti»

SPALLETTI – «Lui fa attenzione alle piccole cose, che normalmente non staremmo attenti. Parla anche con i giocatori a livello individuale»

MENTALITÀ – «Lui ci chiede sempre il sacrificio per la squadra, per i compagni. Meglio fare assist che niente»

SCUDETTO – «Noi dobbiamo fare attenzione e concentraci sulla prossima partita, non pensare troppo alle altre cose»

FUTURO – «Io lascio questo al mio agente, speriamo e vediamo»

