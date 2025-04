McTominay Napoli, seconda doppietta al Maradona, record di gol per uno scozzese, le pagelle di... McFratm

Le pagelle di McTominay, centrocampista del Napoli e grande protagonista nella vittoria contro il Torino con una doppietta

Ogni volta che McTominay parla regala sempre qualche perla e anche se la sua ultima non arriva alla pari con il suo rinnovato amore per i pomodori, sapere che il suo soprannome preferito da quando è arrivato a Napoli è McFratm – come rivelato a DAZN – è subito dopo. Risate a parte, lo scozzese ieri con al sua doppietta non solo ha regalato la vittoria che vale il primo posto in classifica, ma è anche diventato il miglior marcatore scozzese della storia del nostro campionato, oltre che l’unico centrocampista della gestione De Laurentiis ad andare in doppia cifra al primo anno. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Aggettivi finiti. Vuole scolpire il suo nome nel sogno azzurro. Che poi è anche personale: altra doppietta, 5 reti nelle ultime 3. McDomini…».

CORRIERE DELLO SPORT 9 – «L’area di rigore è il suo regno. Sbuca ovunque. Sono undici in campionato, tre al Torino. Seconda doppietta di fila al Maradona. Primo centrocampista dell’era De Laurentiis a fare doppia cifra al primo anno. Non solo: Scott diventa il miglior marcatore scozzese in un singolo campionato di Serie A. Superate le 10 reti di Law nel 1961/62. Devastante».

TUTTOSPORT 8 – «Terza partita consecutiva in gol per lo scozzese che con la doppietta di ieri è arrivato in doppia cifra, a quota 11 gol mai nessuno scozzese era arrivato in passato nel campionato di A».