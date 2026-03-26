McTominay salta l’allenamento con la Scozia. Le condizioni del centrocampista del Napoli e cosa filtra in questo momento

McTominay salta l’allenamento con la Scozia. Quali sono le condizioni del centrocampista del Napoli e quali sono le indicazioni che arrivano

Il periodo delle soste per le nazionali rappresenta sempre un momento di grande apprensione per i club, e questa volta i riflettori sono tutti puntati sull’infermeria azzurra. Le ultime notizie provenienti dal ritiro britannico mettono in allerta i tifosi partenopei: Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Scozia ha saltato l’allenamento della nazionale scozzese. Un imprevisto che costringe lo staff tecnico di Antonio Conte a monitorare la situazione con la massima attenzione.

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Gli impegni internazionali e l’importanza del momento

La selezione britannica è attualmente impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli contro il Giappone e la Costa d’Avorio. Si tratta di due test internazionali di grande prestigio, ma la notizia del giorno riguarda proprio il mediano. L’assenza dell’azzurro ha subito attirato l’attenzione, anche perché arriva in un momento delicato della stagione. Il club campano, infatti, è in piena corsa per i propri obiettivi in campionato e non può permettersi di perdere uno dei suoi leader più carismatici e decisivi nel settore nevralgico del campo.

Assenza precauzionale? La strategia del CT Steve Clarke

I tifosi si interrogano sulla reale entità del problema. Si tratta di un’assenza precauzionale? Le indiscrezioni che filtrano dal ritiro invitano per ora alla calma. Al momento non sono stati resi noti i motivi ufficiali dello stop, ma non si esclude che possa trattarsi di una scelta prudenziale da parte del commissario tecnico Steve Clarke.

La gestione delle energie dei top player è una priorità assoluta per evitare infortuni muscolari. L’obiettivo potrebbe essere quello di evitare sovraccarichi fisici per un giocatore appena rientrato e considerato fondamentale nello scacchiere della Scozia. A diffondere l’aggiornamento e a tranquillizzare parzialmente l’ambiente è stata un’autorevole fonte d’oltremanica: a riportarlo è BBC Scozia. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi per capire se il beniamino del “Maradona” potrà scendere in campo o se farà un rientro anticipato in Italia.