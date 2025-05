McTominay, a Napoli è McFratm mania! De Laurentiis registra il marchio: sarà il nuovo leader degli azzurri

Scott McTominay è stato il leader del Napoli campione d’Italia: il club registra il marchio “McFratm”, soprannome dello scozzese

Scott McTominay è diventato in pochi mesi l’eroe inatteso del quarto scudetto del Napoli. Arrivato dal Manchester United, il centrocampista scozzese ha messo a segno 12 gol decisivi e si è guadagnato il titolo di MVP della stagione, conquistando cuore e affetto dei tifosi partenopei. La sua grinta, la presenza costante in campo e la capacità di incidere nei momenti chiave lo hanno reso rapidamente un simbolo della cavalcata azzurra verso il tricolore. Ma oltre alle prestazioni sportive, McTominay è diventato anche un’icona culturale a Napoli grazie a un soprannome che ormai ha fatto il giro della città: “McFratm”. Il nomignolo, che unisce le iniziali anglofone del suo cognome con il termine napoletano “fratm” (fratello), è nato quasi per gioco nello spogliatoio, grazie al compagno di squadra Pasquale Mazzocchi, e si è trasformato in un fenomeno virale tra i tifosi.

Come riportato dall’agenzia Adnkronos, il Napoli ha deciso di cogliere l’occasione e lo scorso 16 maggio ha presentato domanda per registrare ufficialmente il marchio “McFratm”. Una mossa che conferma la volontà del club di Aurelio De Laurentiis di valorizzare anche sul piano commerciale il legame sempre più forte tra il calciatore e la piazza partenopea. Il soprannome è ormai ovunque: cori allo stadio, striscioni, meme sui social e gadget non ufficiali che circolano in città. Ora, con la registrazione del marchio, il club punta a rendere “McFratm” un brand riconoscibile, legato a prodotti ufficiali e iniziative promozionali, consolidando ancora di più l’immagine di McTominay come nuovo volto del Napoli vincente. Un’operazione che intreccia sport e marketing, passione e identità locale, e che mostra come il calcio moderno sia capace di trasformare una storia spontanea da spogliatoio in un potente strumento di comunicazione e appartenenza.