Napoli, dalla Scozia con amore: McTominay l’uomo chiave per lo Scudetto degli azzurri

Scott McTominay uno degli uomini chiave dello scudetto: tatticamente duttile, leader in campo e nello spogliatoio, lo scozzese si è preso Napoli

Arrivato tra lo scetticismo generale per 30 milioni, Scott McTominay si è rivelato uno degli uomini chiave del quarto Scudetto nella storia del Napoli. Voluto fortemente da Antonio Conte e Giovanni Manna, il centrocampista scozzese ha salutato Manchester e il Manchester United per diventare subito protagonista in maglia azzurra. In campo ha fatto la differenza con prestazioni da tuttocampista: diga in mediana, incursore offensivo, persino seconda punta quando serviva. Potenza fisica, letture intelligenti e numeri da attaccante – in doppia cifra tra gol e assist – hanno fatto di lui un punto fermo nello scacchiere partenopeo. La sua capacità di adattarsi alla Serie A con personalità e continuità lo ha imposto come colpo Scudetto a tutti gli effetti.

8 – Oltre ad essere il giocatore che ha segnato più gol in situazione di 0-0 (otto), Scott McTominay è stato in generale il miglior realizzatore tra i pari ruolo in questo campionato di #SerieA (12). Grimaldello.#NapoliCagliari pic.twitter.com/pErRx0vZ2Z — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2025

Al di là dell’impatto tecnico, McTominay ha portato a Napoli anche carisma e mentalità vincente, forgiati nei campi di Carrington e sotto le luci di Old Trafford. In poche settimane ha conquistato spogliatoio e tifosi, diventando leader silenzioso e simbolo di una squadra ritrovata. Il suo legame con la città è stato immediato: ha abbracciato con entusiasmo la nuova sfida, dimostrandosi tutt’altro che un britannico “freddo”. Le sue parole d’amore per Napoli e la voglia di regalare un trofeo ai tifosi si sono concretizzate in un titolo storico, il quarto per lui in carriera come per il club azzurro. Un colpo di fulmine trasformato in trionfo: McTominay, l’ex Red Devil, oggi è l’eroe azzurro.