Mercato Atalanta, gli orobici guardano in Belgio. Ecco l’ultimo nome

Mercato Atalanta, Gasperini e la dirigenza guardano al Belgio per il rinforzo in difesa. Occhi su Elias Cobbaut dell’Anderlecht

Potrebbe venire dal Belgio il nuovo rinforzo per l’Atalanta. Si tratta di Elias Cobbaut, laterale e/o centrale sinistro dell’Anderlecht, Under 21 belga con una presenza nella nazionale maggiore.

La Gazzetta dello Sport scrive come il giocatore sia monitorato da tempo e individuato come vice Gosens, casella che rimarrà scoperta una volta che la partenza di Arana sarà ufficiale. Convincere il club belga non dovrebbe essere complicato per la dirigenza orobica.