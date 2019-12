Mercato Atalanta, si pensa a Ghezzal dalla Fiorentina: la situazione

Mercato Atalanta, occhi su Ghezzal della Fiorentina per la prossima sessione di gennaio. Verrebbe preso per fare il vice Gosens

L’Atalanta ha voglia di rinforzarsi nel prossimo mercato di gennaio per presentarsi agli impegni in Serie A ed europei al massimo della condizione. L’ultima idea dei nerazzurri è rappresentata da Rachid Ghezzal.

La Gazzetta dello Sport fa il nome dell’algerino della Fiorentina come profilo che interessa agli orobici. Considerato che Arana è in uscita, il calciatore viola andrebbe ad agire a centrocampo come vice-Gosens.