Mercato Bologna, Barrow vicino: le ultime sulla trattativa con l’Atalanta

Mercato Bologna, Barrow vicino a salutare l’Atalanta per sposare la squadra di Mihajlovic. Trattativa alle battute finali

Musa Barrow, nonostante, l’infortunio di Zapata, sta riscontrando difficoltà nel trovare spazio nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per questo motivo il mercato di gennaio è l’occasione buona per rilanciarsi, e con tutta probabilità lo farà al Bologna.

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport fa sapere come la trattativa sia giunta in uno stadio piuttosto avanzato ma non è ancora chiusa. Per mettere tutto nero su bianco i due club si rivedranno dopo le feste natalizie.