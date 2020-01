Mercato Brescia, il nuovo rinforzo per Corini arriva dalla Finlandia

Mercato Brescia, ecco il primo rinforzo per Corini. Arriva direttamente dalla Finlandia e gioca in Svezia: Simon Skrabb

Il Brescia è pronto ad accogliere il primo rinforzo per questo mercato. Cellino lavora per dare a Corini una rosa competitiva al massimo per lottare fino all’ultima giornata per una complicata salvezza.

Gianluca Di Marzio fa sapere che è in arrivo Simon Skrabb, giocatore finlandese classe 1995. Il centrocampista, attualmente, milita in Svezia nell’IFK Norrköping. Presto può iniziare la sua nuova avventura in Italia.