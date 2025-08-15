Mercato Cagliari, Achour passa al Cosenza: le ultime

Mercato Cagliari, il giovane attaccante del Club sardo si trasferisce in cadetteria: le ultime sul trasferimento del centravanti

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato il trasferimento di Sofiane Achour al Cosenza. Il club rossoblù, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha confermato la cessione a titolo definitivo, con una percentuale su una futura rivendita a favore della società sarda. Dopo tre stagioni trascorse a Cagliari, l’attaccante francese classe 2005 è pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie B con il club calabrese, dove avrà l’opportunità di confrontarsi stabilmente con il calcio professionistico.

Arrivato in Sardegna nell’estate 2022, Achour si è subito distinto nelle giovanili del Cagliari, soprattutto con la squadra U18, segnando 18 reti in 21 partite e mostrando grande talento e capacità realizzativa. Il suo percorso di crescita lo ha portato a esordire con la formazione U20 l’11 febbraio 2023 in trasferta contro il Torino. Nella stagione successiva, il giovane attaccante ha firmato il suo primo gol nel campionato Primavera 1, contribuendo alla vittoria per 4-2 contro il Monza il 7 ottobre.

In totale, Achour ha collezionato 67 presenze con 16 reti, diventando un punto di riferimento nelle formazioni giovanili del Cagliari e partecipando in modo significativo ai successi del club, tra cui la vittoria della Coppa Italia di categoria. La sua dedizione, serietà e voglia di crescere sono sempre state evidenti, e il trasferimento al Cosenza rappresenta un passaggio naturale per proseguire la sua maturazione calcistica e personale.

Il club rossoblù ha voluto salutare il giocatore con un messaggio ufficiale:

«Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Sofiane Achour che si trasferisce al Cosenza a titolo definitivo. L’attaccante di nazionalità francese, classe 2005, è arrivato in Sardegna nell’estate 2022: in U18 ha collezionato 18 reti in 21 gare. Ha debuttato in U20 l’11 febbraio 2023, in trasferta contro il Torino. La stagione successiva ha realizzato il suo primo gol nel campionato Primavera 1, nella vittoria per 4-2 contro il Monza del 7 ottobre. 67 partite e 16 reti totali, con le sue prestazioni ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra, tra gli artefici della vittoria della Coppa Italia di categoria. Esempio di serietà e dedizione al lavoro, il suo percorso di maturazione umana e calcistica continua in Italia tra i professionisti. Buon proseguimento di carriera, Sofiane».

Con questa operazione, il Cagliari non solo valorizza il proprio settore giovanile, ma mantiene anche un interesse futuro sul giocatore, monitorando il suo percorso tra i professionisti italiani. Per Achour, invece, si apre una fase nuova e stimolante della carriera, con grandi possibilità di crescita e continuità.