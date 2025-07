Mercato Cagliari, due club seguono l’attaccante rossoblù Piccoli! Le ultimissime

Mercato Cagliari, due squadre seguono con attenzione l’attaccante rossoblù Piccoli! Le ultimissime i dettagli

Il futuro di Roberto Piccoli, giovane attaccante italiano classe 2001 in forza al Cagliari, è sempre più oggetto di interesse da parte dei top club europei. Con il contratto ancora valido con la formazione rossoblù, Piccoli sta attirando le attenzioni di Benfica e West Ham, due società pronte a investire su di lui per il prossimo mercato estivo.

Talento italiano sotto i riflettori Piccoli, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e attualmente punto di riferimento del reparto offensivo del Cagliari, si è fatto notare per la sua capacità realizzativa, il fiuto del gol e l’intelligenza tattica. Le sue prestazioni in Serie A lo hanno reso uno dei profili più promettenti tra gli attaccanti italiani under 25.

Il Benfica studia il colpo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Benfica, club portoghese noto per la valorizzazione di giovani talenti, è fortemente interessato a Piccoli. Il tecnico del club di Lisbona vede nell’attaccante bergamasco un profilo ideale per la Primeira Liga: giovane, strutturato fisicamente (alto 1,90 m) e con margini di crescita importanti. Inoltre, la possibilità di disputare le coppe europee rappresenta un’ulteriore attrattiva per il giocatore.

West Ham alla finestra Anche il West Ham, storica formazione londinese della Premier League, segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il club inglese, abituato a scommettere su attaccanti dinamici e con potenziale da sviluppare, considera Piccoli un’opzione strategica per rinforzare il reparto offensivo.

Cagliari non fa sconti Nonostante l’interesse crescente, il Cagliari non sembra disposto a cedere facilmente il proprio centravanti. La società sarda ha fissato una valutazione di almeno 30 milioni di euro, cifra che riflette l’importanza che Piccoli riveste nel progetto tecnico del club. Il presidente del Cagliari è determinato a respingere qualsiasi offerta inferiore, puntando solo a cessioni che possano garantire investimenti futuri.

Roberto Piccoli continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato estivo. Con l’interesse di club prestigiosi come Benfica e West Ham, il suo destino rimane incerto. Ma una cosa è certa: il Cagliari non intende svendere il suo gioiello. Chi vorrà portarlo via dalla Sardegna dovrà mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile.