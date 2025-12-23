Mercato Cagliari, cresce l’interesse per Vergara: Angelozzi studia il colpo dal Napoli, ecco gli aggiornamenti

Mercato Cagliari, nuove indiscrezioni su Vergara: Angelozzi punta il talento del Napoli in vista della sessione invernale

Il Cagliari sta definendo le proprie priorità in vista del mercato invernale, con un focus particolare sul centrocampo, reparto che potrebbe essere interessato da movimenti sia in entrata sia in uscita. La dirigenza rossoblù sta valutando diverse soluzioni per aumentare qualità, creatività e profondità della rosa, così da affrontare con maggior solidità la seconda parte della stagione.

Contatti con il Napoli: trattativa in evoluzione

Come riportato da Nicolò Schira, proseguono i dialoghi tra Cagliari e Napoli per un possibile rinforzo offensivo da inserire tra le linee. L’ipotesi più concreta è quella di un prestito secco di sei mesi, formula che consentirebbe al giovane profilo individuato di trovare spazio e continuità. Il club sardo è alla ricerca di un giocatore capace di dare imprevedibilità, fantasia e superiorità numerica, qualità che in alcuni momenti sono mancate alla manovra offensiva di Ranieri.

Vergara in pole: talento da valorizzare

Il nome più caldo è quello di Antonio Vergara, classe 2003, uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile del Napoli. Il fantasista, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, ha trovato pochissimo spazio con Antonio Conte, fermandosi a sole due presenze ufficiali. Una situazione che potrebbe spingere il club partenopeo ad aprire alla soluzione del prestito, così da permettergli di crescere con continuità in Serie A.

L’agente conferma: “Ha bisogno di giocare”

A ribadire questa necessità è stato il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto a Radio CRC. Il procuratore ha sottolineato come per Vergara sia fondamentale trovare un contesto che gli garantisca minutaggio costante per completare il percorso di maturazione.

In questo senso, Cagliari rappresenterebbe una destinazione ideale: ambiente accogliente, progetto tecnico chiaro e una piazza che storicamente valorizza i giovani. I rossoblù osservano con attenzione: la trequarti potrebbe presto accogliere un talento in cerca di rilancio, pronto a portare nuova linfa al centrocampo isolano.

