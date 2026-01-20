Mercato Como, nuovo assalto a Kaiki: aumentata l’offerta ma il Cruzeiro fa muro! Le ultimissime sulla trattativa per il terzino brasiliano

Il Como insiste e alza la posta per assicurarsi Kaiki. La società lariana ha formalizzato una nuova proposta migliorativa per il promettente terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Cruzeiro. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, i biancoblu hanno messo sul piatto una cifra pari a 9 milioni di euro più bonus. La trattativa resta però in salita: il club di Belo Horizonte, forte del contratto del giocatore, non intende fare sconti e continua a valutare il cartellino del laterale circa 15 milioni. C’è ancora distanza da colmare per regalare il rinforzo a Cesc Fàbregas.

🚨🔵 Excl: Como improve their proposal for Brazilian LB Kaiki from Cruzeiro. 🇧🇷



Official bid worth €9m plus add-ons for the left back as Cruzeiro start from €15m valuation. pic.twitter.com/l6JG6T2fGF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

MERCATO COMO – «🚨🔵 Escl.: Como migliora la sua proposta per il terzino sinistro brasiliano Kaiki del Cruzeiro. 🇧🇷

Offerta ufficiale del valore € 9 milioni più bonus per il terzino sinistro, mentre il Cruzeiro parte da una valutazione di € 15 milioni».