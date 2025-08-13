Mercato Cremonese, grigiorossi in cerca di sicurezze: contatti con Izzo e Carboni, c’è anche un portiere..

Mercato Cremonese, la società punta su esperienza e affidabilità per la Serie A: possibile arrivo di due difensori dal Monza e di un portiere

La Cremonese punta a rafforzare la difesa con innesti di esperienza in vista della nuova stagione di Serie A. Dopo una politica orientata a giovani e giocatori stranieri nelle ultime stagioni, la società grigiorossa cambia strategia e cerca calciatori già affermati nel campionato italiano. Gli arrivi di Bondo, Terracciano, Baschirotto, Pezzella e Grassi rappresentano solo l’inizio di una campagna di rinforzi mirata a garantire maggiore solidità alla rosa.

In chiave difensiva, il club lombardo ha messo gli occhi su due profili provenienti dal Monza: Armando Izzo e Andrea Carboni. «L’ingaggio di Izzo potrebbe permettere un trasferimento a titolo definitivo, magari con una proposta non esagerata», spiegano fonti vicine al club grigiorosso. Diversa la situazione per Carboni, legato al Monza fino al 30 giugno 2027: il club brianzolo aveva deciso di non cederlo nella finestra di mercato invernale, rendendo l’operazione più complessa. Tuttavia, se dovessero concretizzarsi, i due difensori rappresenterebbero innesti complementari per l’allenatore Davide Nicola, reduce dall’esperienza al Cagliari e desideroso di replicare le stagioni positive con la Cremonese.

Non solo Izzo e Carboni: la società grigiorossa aveva monitorato anche Koffi Djidji, ex Torino e Crotone, oggi svincolato, come ulteriore opzione per rinforzare la retroguardia. Nel frattempo, si è quasi conclusa la trattativa per il portiere Marco Silvestri, vice di Emil Audero acquistato sempre in questa sessione di mercato. Il classe ’90, reduce da un’annata altalenante all’Empoli, rappresenterà un’opzione importante tra i pali per garantire affidabilità e continuità alla squadra.

Con questa strategia, la Cremonese mira a costruire una difesa solida e una rosa equilibrata, capace di affrontare la Serie A con maggiore esperienza e concretezza. L’obiettivo è combinare giocatori già rodati con giovani prospetti, per permettere a Davide Nicola di creare un gruppo competitivo, pronto a replicare i successi della scorsa stagione e a centrare una salvezza tranquilla.

Il calciomercato della Cremonese prosegue dunque con l’obiettivo di completare la rosa, puntando su giocatori affidabili e di esperienza per consolidare il reparto difensivo e garantire un avvio di stagione solido.