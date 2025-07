Mercato Fiorentina, sondaggio per quel giocatore del Bologna! I rossoblù propongono uno scambio

Mercato Fiorentina, c’è il sondaggio per quel giocatore del Bologna! I rossoblù propongono uno scambio incredibile

Il Bologna è attivo sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/26. La dirigenza rossoblù, guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori, sta valutando diversi profili per garantire al tecnico Vincenzo Italiano una rosa competitiva e profonda.

Mandragora nel mirino, ma la priorità resta il rinnovo con la Fiorentina

Tra i nomi sondati figura Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 della Fiorentina. L’ex Juventus, noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi in mediana, è stato oggetto di un primo contatto da parte del Bologna. Il club emiliano ha approfittato dell’interesse dei viola per Giovanni Fabbian, giovane talento di proprietà dell’Inter reduce da una stagione positiva, per avviare un dialogo con la società toscana.

Mandragora, tuttavia, sembra orientato a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina, dopo un’annata convincente sotto la guida di Palladino. Sul giocatore si registra anche l’interesse del Betis Siviglia, ma al momento la trattativa per il rinnovo appare in fase avanzata.

Nicolussi Caviglia: il vero obiettivo del Bologna

Il nome che stuzzica maggiormente l’interesse del Bologna è quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 di proprietà del Venezia. Nonostante la retrocessione dei lagunari nell’ultima stagione di Serie A, il giocatore si è distinto come uno dei migliori della rosa, chiudendo il campionato con 4 gol e 3 assist. Dotato di buona tecnica, visione di gioco e inserimenti efficaci, Nicolussi Caviglia rappresenta un profilo ideale per il centrocampo rossoblù.

La richiesta del Venezia e la concorrenza internazionale

Il Venezia, consapevole del valore del proprio gioiello, ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro. Una cifra importante che ha attirato l’attenzione anche di club esteri come Villarreal e PSV Eindhoven. Il Bologna, che valuta attentamente l’investimento, dovrà decidere se affondare il colpo o virare su alternative più accessibili.

Conclusione

Con il mercato in pieno fermento, il Bologna punta a rinforzare un reparto chiave per affrontare al meglio la prossima stagione. Nicolussi Caviglia resta il nome in cima alla lista, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.