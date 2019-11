Mercato Fiorentina, Pradè guarda ai giovani: ecco i profili

Mercato Fiorentina, Pradè pensa a gennaio: nel mirino due talenti classe 2002 del Psg ma non solo. Ecco tutti i nomi

Daniele Pradè inizia già a pensare al mercato della Fiorentina. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza come il direttore sportivo abbia puntato dei talenti di giovanissima età.

I viola hanno posato gli occhi sul classe 2002 Adil Aouchiche, talento in forza al Psg con contratto in scadenza nel prossimo giugno. Piace anche il compagno di squadra Zyiad Larkerche. Sguardi anche oltremanica: interesse Gianluca Busio, attualmente in Mls con il Kansas.