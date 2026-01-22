Mercato Genoa, è fatta per Zatterstrom! Accordo totale con lo Sheffield: le cifre dell’affare. Il giovanissimo difensore centrale approda in Liguria

Rinforzo in arrivo per la retroguardia del Genoa. La società ligure ha definito l’acquisto di Nils Zätterström, promettente difensore centrale svedese proveniente dallo Sheffield United. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’operazione è ormai conclusa: il classe 2005 approderà alla corte del tecnico Daniele De Rossi con la formula del prestito corredato da un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. Un innesto fisico e di prospettiva per puntellare la difesa del Grifone in vista della seconda metà di campionato.

🚨🔴🔵 EXCL: Genoa agree deal to sign Nils Zätterström as new centre back from Sheffield United, here we go!



Initial loan deal with €5.5m buy option clause not mandatory. 🇸🇪 pic.twitter.com/2y7jhvu6XG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

