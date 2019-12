Mercato Genoa, passi avanti per Borini. Kurtic e Schone…

Mercato Genoa, passi avanti per Borini dopo gli ulteriori contatti col Milan. Kurtic sempre in orbita, Nicola deciderà il futuro di Schone

Dopo aver ufficializzato Davide Nicola come nuovo allenatore, il Genoa adesso inizia a muoversi nell’ambito del mercato. Preziosi è desideroso di rinforzare la squadra per agguantare una difficile salvezza.

Alfredo Pedullà sottolinea come siano stati fatti passi avanti per Borini, dopo gli ulteriori recenti contatti. Kurtic è sempre profilo gradito e il Grifone è in vantaggio sul Parma, mentre il futuro di Schone dipenderà soltanto dal volere di Nicola.