Inter, tentativo per Buchanan: la situazione

Cuadrado out tre mesi con l’Inter così Marotta e Ausilio pianificano il mercato: il primo nome è quello di Buchanan del Bruges.

Il primo tentativo verrà fatto con il club belga per l’esterno canadese. Il problema è il budget di mercato: i nerazzurri possono spendere zero e il Bruges è bottega cara. Le speranze sono riposte nel fatto che il canadese ha un contratto in scadenza nel 2025 e questo potrebbe favorire una trattativa sulla base di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto.