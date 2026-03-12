Mercato Inter, Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime. Possibile addio anche per Mkhitaryan? L’indiscrezione di Moretto

Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro è al centro di importanti valutazioni di mercato, con aggiornamenti cruciali su Calhanoglu e Mkhitaryan

La dirigenza nerazzurra dovrà affrontare nodi fondamentali in vista della sessione estiva e l’attenzione principale riguarda il contratto di Hakan Calhanoglu, la cui permanenza non è affatto certa. Tutto si deciderà nei prossimi due mesi. Queste le parole di Fabrizio Romano sul centrocampista turco.

ROMANO SU CALHANOGLU – «Negli scorsi video vi ho raccontato di Hakan Calhanoglu e della possibilità concreta di separarsi dall’Inter e che dipenderà dai prossimi due mesi. Più che un discorso di risultati sportivi o infortuni, è un discorso legato al rinnovo. O l’Inter e Calhanoglu si accordano sul rinnovo entro fine stagione oppure, se si entrerà nel mercato estivo senza prima aver prolungato il contratto, c’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma c’è un’altra questione da affrontare e riguarda Mkhitaryan. L’età è un fattore, ogni settimana circolano voci diverse, si parla di permanenza sicura o di un addio, tante voci, ecco cosa ci risulta».

Le dinamiche contrattuali si intrecciano inevitabilmente con la complessa pianificazione a lungo termine. Le indiscrezioni si concentrano infatti anche sull’armeno, il cui orizzonte sportivo appare in bilico. Si parla insistentemente di un potenziale addio o di una conferma, creando incertezza in tutta la piazza. Le scelte della società dovranno essere ponderate con estrema attenzione per mantenere gli equilibri tattici della squadra completamente intatti.

A completare il quadro sulle strategie future interviene un’ulteriore analisi. Le riflessioni si spingono fino alla clamorosa eventualità di un ritiro definitivo dal calcio giocato.

MORETTO SU MKHITARYAN – «Mkhitaryan non è ancora sicuro che resti all’Inter l’anno prossimo. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, le parti ne discuteranno seriamente verso la fine della stagione ma, ad oggi, è più un tema legato a cosa vuole fare Mkhitaryan che starebbe anche valutando di appendere gli scarpini al chiodo. Occhio, non è ancora deciso il futuro di Mkhitaryan all’Inter e le parti ne discuteranno verso il finire della stagione».