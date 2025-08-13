Mercato Inter, pista calda a centrocampo: il Genoa apre alla cessione ma solo a una condizione

Mercato Inter, occhi puntati su un leader del Genoa: valutazione fissata, sono già pronte altre due soluzioni per sostituirlo

Il calciomercato Inter guarda con attenzione al reparto mediano, e una delle piste più interessanti conduce in casa Genoa. Dopo aver salutato Koni De Winter, passato al Milan per una cifra tra i 22 e i 23 milioni di euro, il club rossoblù si trova ora di fronte a un’altra decisione importante: il futuro di uno dei pilastri del centrocampo.

Il profilo in questione è da tempo seguito da vari club, ma è proprio l’Inter ad aver manifestato l’interesse più concreto. La dirigenza ligure, tuttavia, è stata chiara: la cessione sarà presa in considerazione solo davanti a un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Si tratta di un impegno già preso con il giocatore, che potrà partire soltanto a fronte di una valutazione ritenuta adeguata. Finora, l’unica proposta ufficiale è arrivata dalla Spagna, ma si è fermata a 15 milioni, respinta immediatamente.

In casa nerazzurra, eventuali mosse dipenderanno dalle uscite: la posizione di Piotr Zielinski, legato al club per altri due anni a 4,5 milioni di euro netti a stagione, sarà determinante. Una sua partenza sbloccherebbe budget e slot in rosa per tentare l’assalto.

Il Genoa, dal canto suo, si sta già tutelando. In cima alla lista dei sostituti c’è Hans Nicolussi Caviglia, per il quale il Venezia chiede una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni. In alternativa, piace il camerunense Jean Onana, che il tecnico Patrick Vieira conosce bene grazie al prestito dello scorso anno. Non è da scartare nemmeno l’opzione interna, con l’islandese Ellertsson provato con buoni risultati in mezzo al campo durante la preparazione estiva.

Solo nelle prossime settimane si capirà se il sacrificio diventerà realtà. Il calciatore al centro di queste voci è Morten Frendrup, nazionale danese e pedina fondamentale del centrocampo ligure. La sua partenza rappresenterebbe un duro colpo tecnico per il Genoa, ma anche un’importante opportunità economica. Per l’Inter, invece, sarebbe un innesto prezioso per dare energia, pressing e qualità alla mediana di Cristian Chivu in vista della corsa scudetto.