Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono…»

Mercato Inter, il giornalista Gianluca Di Marzio svela a Sky Sport: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà…»

Il mercato inizia a muoversi con largo anticipo e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, la Juventus Campione d’Italia si prepara a un’estate tutt’altro che conservativa. Il giornalista ha delineato una strategia ambiziosa, anticipando interventi significativi per mantenere alto il livello competitivo della squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico promosso dopo l’esperienza nelle giovanili nerazzurre.

Il primo nodo riguarda la porta: l’avventura di Yann Sommer sembra avviarsi alla conclusione, aprendo la strada all’arrivo di un nuovo titolare. Ma è soprattutto in difesa che la dirigenza punta a un innesto di peso. I profili monitorati portano a Tarik Muharemovic, talento bosniaco in crescita, e a Oumar Solet, centrale francese ex Salisburgo noto per fisicità e potenziale.

Le valutazioni proseguiranno anche in attacco, dove il club potrebbe decidere di affiancare nuovi profili ai titolari attuali. Dopo una sessione relativamente stabile, il prossimo mercato si preannuncia molto più dinamico, con un numero maggiore di operazioni mirate a rafforzare il progetto tecnico di Chivu e a garantire continuità ai successi ottenuti.

PAROLE – «Non dico che ci sarà una ricostruzione la prossima estate all’Inter, ma ci sarà un intervento importante sul mercato. Andrà via Sommer e arriverà così un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono quelli di Muharemovic o Solet. Capiremo davanti se l’Inter farà un’operazione diversa. Sicuramente il club farà un mercato con più partenze e arrivi rispetto all’estate scorsa».