Mercato Inter, il Barcellona pensa alla clausola per l’esterno nerazzurro! Le ultimissime

Mercato Inter, il Barcellona valuta la clausola per l’esterno nerazzurro! Le ultimissime e i possibili scenari futuri

Dopo il rinnovo contrattuale di Lamine Yamal, talentuoso attaccante spagnolo classe 2007 cresciuto nella cantera blaugrana, la dirigenza del FC Barcellona ha partecipato a una cena strategica con Jorge Mendes, noto agente portoghese che gestisce alcuni dei più importanti calciatori del panorama internazionale.

Secondo quanto riportato da David Ibáñez (Deportes Cuatro), all’incontro erano presenti il presidente Joan Laporta, il direttore sportivo Deco, l’ex attaccante Bojan Krkic e Alejandro Echeverría. Al centro delle discussioni, il futuro di diversi assistiti di Mendes, tra cui Denzel Dumfries e Rafael Leão.

Dumfries possibile rinforzo per la difesa blaugrana

Denzel Dumfries, terzino destro olandese classe 1996 in forza all’Inter, è stato uno dei nomi principali emersi. Il calciatore, noto per la sua velocità e spinta offensiva sulla fascia, potrebbe diventare una risorsa fondamentale per il Barcellona, che attualmente impiega Jules Koundé fuori ruolo nel settore difensivo. Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida fino a fine luglio, che rende il suo trasferimento accessibile sul piano tecnico. Tuttavia, le attuali limitazioni economiche del club complicano l’operazione.

Leão, sogno costoso per l’attacco del Barça

Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan classe 1999, è da tempo un obiettivo del presidente Laporta. Leão è riconosciuto per il suo dribbling fulmineo e la capacità di incidere in zona gol. Il suo valore di mercato supera i 100 milioni di euro e il suo contratto con il Milan prevede una clausola elevata, rendendo la trattativa molto più complessa.

Fair Play finanziario e cessioni necessarie

Il Barcellona dovrà risolvere i problemi legati al fair play finanziario per rendere ufficiale l’arrivo del portiere Joan García e, eventualmente, concretizzare nuove operazioni di mercato. Solo attraverso alcune cessioni sarà possibile valutare con maggiore concretezza il futuro di Dumfries e Leão.