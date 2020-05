Mercato Inter, Schira: «Lautaro al Barcellona? Ecco la situazione»

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira parla del corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. La situazione

Nicolò Schira, intervenuto ai nostri microfoni, parla del corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, stella dell’Inter.

LAUTARO BARCELLONA – «Il Barcellona è da mesi che lo corteggia, gli ha offerto un contratto incredibile da 10 milioni più premi per cinque anni. Lui all’Inter guadagna 2,2 milioni più bonus, quindi è abbastanza evidente come vada a guadagnare cinque volte tanto in Spagna. È altrettanto evidente però che al momento l’Inter tiene duro, non vuole inserire tante contropartite. Ha una clausola rescissoria di 110 milioni e il Barcellona deve pagarla. Ovviamente il Barcellona, complici anche le difficoltà per alcune cessioni di giocatori che non rientrano più nei piani come Rakitic e Coutinho, vorrebbe uno sconto, difficile da ottenere. Io credo che l’Inter vogliamo almeno 85-90 milioni, più una o due contropartite. I soldi poi li andrebbe ad investire su un grande centrocampista, un esterno e ovviamente sull’erede di Lautaro».